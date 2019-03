Premier zdecydował ws. renty dla Tomasza Komendy

Decyzję premiera przekazała w rozmowie z "Faktem" rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

W marcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego o przyznaniu Tomaszowi Komendzie specjalnej renty do czasu uzyskania przez niego odszkodowania. "Sprawiedliwe państwo musi działać i musi mu pomóc" – napisał wówczas szef rządu. Świadczenie wyniosło blisko 3300 zł miesięcznie netto. Jego wypłacanie miało się zakończyć za miesiąc.

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie ubiegłego i obecnego roku, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda wyszedł opuścił zakład karny w połowie marca.