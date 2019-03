Mazurek: Wybraliśmy pełnomocników wyborczego i ds. finansowych. Nad listami pracujemy

Dzisiaj po południu na Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie Komitetu Politycznego PiS. Zgodnie z zapowiedziami rzeczniczki partii, tematem spotkania były przede wszystkim listy do Parlamentu Europejskiego.

– Zakończyliśmy Komitet Polityczny. Na tym komitecie wybraliśmy pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika do spraw finansowych. Pełnomocnikiem wyborczym został Krzysztof Sobolewski, pełnomocnikiem finansowym Teresa Schubert – poinformowała Mazurek po spotkaniu. – To osoby sprawdzone, doświadczone, wybrane jednogłośnie – dodała rzeczniczka.

Mazurek podkreślił też, że w PiS wciąż trwa praca nad lista do PE. – Jeszcze potrzebujemy czasu na przeprowadzenie rozmów. Listy jeszcze nie są zamknięte. W związku z czym będziemy je prezentować wtedy, kiedy będziemy mieli pewność co do ostatecznego ich kształtu – mówiła rzeczniczka.

Jak tłumaczyła dalej, „wszystko zależy od tego, kiedy zostaną zakończone rozmowy z potencjalnymi kandydatami”. – Dajemy im jeszcze czas, żeby osoby, które się wahają co do tego, czy kandydować czy nie mogły podjąć decyzję na tak albo na nie – stwierdziła rzeczniczka PiS.

