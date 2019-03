Mazurek kontra Schetyna. "To, co wygaduje jest śmieszne i kompromituje go"

"Po wyborach organy Państwa i specjalna komisja Sejmu zbadają "doposażanie rodzin" PiS w spółkach państwa, 60-tysięczne pensje i wille w Szwajcarii w NBP, partyjne wieżowce #Srebrna. PiS buduje model wschodni. My skierujemy Polskę znów na Zachód" – napisał na Twitterze lider PO.

Na jego słowa nie pozostała obojętna rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

"Inwektywy, kłamstwa i groźby G. Schetyny nie robią na nas już wrażenia. To, co wygaduje jest śmieszne i kompromituje go jako lidera opozycji. Brak kompetencji i dobrej oferty dla Polaków frustruje. PiS ma dobry program i jest wiarygodny. Donoszenie na Polskę to są wschodnie standardy" – napisała w odpowiedzi.

