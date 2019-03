Zastanawiające słowa Kaczyńskiego o przyszłości PiS

Prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec zapytał prezesa PiS, jak ten wyobraża sobie nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości po wyborach w 2019 roku oraz czy bierze pod uwagę możliwość powrotu do roli premiera. Kaczyński zdecydowanie zaprzeczył temu, by miał objąć funkcję szefa rządu.

– Ja sobie zdaję sprawę, że za chwilę będę miał 70 lat. Oczywiście bywali dużo starsi politycy pełniący różne, wysokie funkcje; w tej chwili są na scenie światowej, dużo, dużo starsi, ale ja też wiem, że w Polsce takiej tradycji gerontokratycznej nie ma. W Polsce kariery polityczne kończyły się na ogół gdzieś około siedemdziesiątki – mówił polityk w RMF FM. Wcześniej na jedno z pytań Ziemca dotyczących przyszłości Mateusza Morawieckiego, Kaczyński odpowiedział, że nie wyobraża sobie zmiany na stanowisku premiera, jeżeli PiS wygra kolejne wybory.

– Ja to powtarzam, biorę [koniec kariery politycznej - red.] pod uwagę. To nie oznacza, że się w tej chwili gdzieś wybieram, że chcę odchodzić, ale też uważam, że to iż ludzie o pokolenie ode mnie młodsi przejmują ster, czy już przejęli w wielu wypadkach stery, to jest zjawisko dobre – mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że budował Prawo i Sprawiedliwość przez lata i chciałby, aby kolejne pokolenia przejęły po nim zarządzanie partią.

– To, że ta partia będzie trwała, że są kolejne pokolenia polityków, którzy będą mogli ją prowadzić dalej mniej więcej w tym samym kierunku – chociaż dzisiejsze problemy i problemy sprzed prawie 30 lat to są w bardzo wielu miejscach problemy inne – to jest ogromna satysfakcja. Bardzo bym chciał, żeby Bóg mi pozwolił, żebym mógł jeszcze na to popatrzeć, ale już tak troszkę z boku – mówił Kaczyński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

