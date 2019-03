Prof. Szwagrzyk: Tu nie chodzi o merytoryczną dyskusję, ale o to żeby opluć Żołnierzy Wyklętych

Prof. Szwagrzyk był wczoraj gościem Małgorzaty Jędrzejczyk na antenie Polskiego Radia 24. Wiceprezes IPN mówiąc o przypadającym wczoraj Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych podkreślił, że dla upowszechnienia wiedzy o Niezłomnych w Polsce zrobiono już bardzo dużo, jednak wciąż jest w tej kwestii wiele pracy do wykonania.

– Mamy niezliczoną liczbę publikacji i opracowań naukowych dotyczących struktur centralnych, a także pojedynczych oddziałów. Jednak problem tutaj nie polega na braku rzetelnych źródeł wiedzy o Żołnierzach Wyklętych – mówił wiceprezes IPN. Jak wyjaśnił, problem tkwi również w tym, iż są ludzie, media i środowiska, którym Żołnierze Wyklęci przeszkadzają. – A stanowią oni ogromną wartość, wokół której gromadzi się bardzo wielu Polaków – zauważył.

Historyk przypomniał, że przed kilkoma dniami odbył się na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wykład. Jego tytuł to "Zbrodnie Żołnierzy Wyklętych". – Podawano cyfry, liczby, daty i fakty wzięte z kosmosu. Tu więc nie chodzi o to, żeby brać udział w dyskusji merytorycznej. Tu chodzi o to, żeby opluć Żołnierzy Wyklętych. Ale to się nie uda – oświadczył.