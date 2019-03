Przyjęcie Euro do 2024 r., ochrona społeczności LGBT. Propozycje programowe Nowoczesnej na wybory do PE

Oprócz decyzji o współtworzeniu Koalicji Europejskiej obradująca dziś w Warszawie Krajowa Rada Nowoczesnej przyjęła również uchwałę określającą podstawy programowe tej partii na majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Według Katarzyny Lubnauer, cześć z nich powinno być częścią wspólnego programu Koalicji.

– To są wybory europejskie, w związku z tym trzeba się skoncentrować na tym, jaką mamy wizję Europy, w jakim kierunku Europa ma iść. Druga kwestia to jest to, że chcemy mieć reprezentantów we wszystkich okręgach - osoby, które pochodzą z Nowoczesnej, albo które są wspierane przez Nowoczesną, bo wyznają te same wartości - które możemy zaproponować naszym wyborcom, żeby ich poparli – mówiła szefowa Nowoczesnej.

Wśród podstaw programowych tej partii znalazły się m.in. dążenie do przyjęcia w Polsce waluty euro. Zdaniem Nowoczesnej, powinno to nastąpić w możliwie szybkim terminie, po wcześniejszym przygotowaniu na to polskiej gospodarki, a więc do 2024 roku.

W uchwale podkreślono, że Nowoczesna zapowiada, że chce "promować pełne włączenie kobiet w rynek pracy oraz zwiększyć zatrudnienie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami". "Musimy promować równość i ochronę mniejszości, w tym społeczności LGBT+” – podkreślono.

Dokument Nowoczesnej wskazuje również, że „Osiągnięcie celu 3 proc. PKB Unii na badania i rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych to klucz do zwiększenia naszej konkurencyjności i produktywności”.