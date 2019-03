Podczas ubiegłotygodniowej konwencji w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało kolejne propozycje programowe, wśród których znalazły się m.in. 500 Plus już od pierwszego dziecka, zniesienie PIT-u do 26. roku życia oraz tzw. trzynastka dla emerytów. Pominięci w kolejnych obietnicach wyborczych poczuli się pracownicy sektor edukacji zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jak podkreślał szef Związku Sławomir Broniarz, nauczyciele "od miesięcy słyszeli, że w budżecie nie ma pieniędzy na podniesienie ich pensji". – Sobotnie obietnice PiS rozdawania pieniędzy z pominięciem edukacji przelały czarę goryczy – podkreślał szef ZNP i wskazywał, że tylko zdecydowany strajk w czasie egzaminów może spowodować, że rząd zacznie z nauczycielami rozmawiać i traktować poważnie edukację.

Do sprawy odniósł się wczoraj na antenie radiowej Trójki prezydencki minister Krzysztof Szczerski, który wskazywał, że „prawo do sporu zbiorowego odnośnie strajku przynależy związkom zawodowym”. – Natomiast pan prezydent wzywa i nadal będzie wzywał do dialogu społecznego, dlatego że trzeba pamiętać, że akurat zawód nauczyciela ma tę szczególną misję, że on też ma charakter wychowawczy. Jeśli nauczyciele będą podejmowali akcje protestacyjne muszą robić to w ten sposób, żeby uczniowie i rodzice zrozumieli (…), dlaczego tak drastyczną formę ten protest przyjmuje i żeby to było wychowawcze – tłumaczył. Zdaniem prezydenckiego ministra, każda forma protestu w trakcie kampanii wyborczej będzie natychmiast upolityczniona. I stanie się tak nawet wbrew intencjom związków zawodowych.

Krzysztof Szczerski stwierdził również, że "nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie", a co za tym idzie "także te transfery, które są dzisiaj dokonywane np. dla rodzin polskich - 500 plus - to też dotyczy nauczycieli".

Te ostatnie słowa spotkały się z falą krytyki. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Oto tylko niektóre z nich: