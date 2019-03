"Dość tego terroryzowania!". Pawłowicz mocno dopowiada Wałęsie

Lech Wałęsa po raz kolejny zabrał wczoraj głos w sprawie swojej przeszłości i przekonywał, że nie był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Bolek, a dokumenty które to potwierdzają określił jako "prowokację przygotowaną przez władze komunistyczne". We wpisie zamieszczonym na Twitterze stwierdził, że "wielu intelektualistom nie może zmieścić się w głowie, że robotnik elektryk był w stanie przy przeszkodach z różnych stron uruchomić siły polskie i międzynarodowe by to osiągnąć"."Uważają, że ktoś musiał pomagać i ktoś jeszcze musiał za tym stać a ponieważ nikogo nie mogą z otoczenia znaleźć i zlokalizować to pozostaje pomoc i sterowanie z SB. Ponieważ to nieprawdanwięc w tej obłędnej koncepcji mój osobisty wyczyn jest jeszcze bardziej wywyższony" – dodawał. Były prezydent podkreślił, że należy jedynie udowodnić "kto w wolnej Polsce tego dokonuje i wykonuje". "Tego też zamierzam dokonać i to pokazać: Kaczyński, Cenckiewicz, Gwiazda, Wyszkowski, Kiszczakowa bądźcie przygotowani" – skwitował.

Do jego wpisu mocno odniosła się Krystyna Pawłowicz. "DOŚĆ TEGO terroryzowania pol.życia publicz.przez L.WAŁĘSĘ !!!" – napisała posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreśliła, istnieje ekspertyza krakowskiego Instytutu Sehna, która potwierdza, że podpisy z odnalezionej w tzw. szafie Kiszczaka teczce TW Bolka należą do Lecha Wałęsy.

"L.Wałęso ! Pozywaj Instytut,a NIE powołujących się na IS" – zaapelowała Pawłowicz. Posłanka zwróciła się też do Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania z urzędu.