Dwa i pół roku temu w tym miejscu („Do Rzeczy”, nr 29/2016) nalegałem, by w staraniach o lepszą przyszłość demograficzną Polski, rysującą się w czarnych barwach, nie zapominać o 2,5 mln Polaków, którzy ostatnimi laty rozpierzchli się, głównie po Europie, i przygotować dla nich zestaw przywilejów, które skusiłyby ich do powrotu do ojczyzny.

I oto minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz zdradziła, że rząd pracuje nad takimi zachętami, ujawniając przy tym jedynie, iż mają to być ulgi podatkowe, a nie dodatki socjalne.