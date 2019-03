"Szansa na sukces" wraca na antenę. Kto zastąpi Manna?

Jak pisaliśmy w lutym, telewizyjna Dwójka planuje w najbliższym czasie pokazać reaktywowany talent-show „Szansa na sukces”. W kilku największych miastach odbyły się już nawet castingi.

"Szansa na sukces" była pierwszym tego rodzaju programem telewizji publicznej. To od niego zaczęła się kariera wielu polskich gwiazd. Wystąpiły w nim m.in. Justyna Steczkowska, Kasia Stankiewicz, Kasia Cerekwicka i Ewa Farna. Był on emitowany na antenie telewizyjnej Dwójki w okresie od 14 listopada 1993 roku do 29 kwietnia 2012 roku. Decyzję o zakończeniu nadawana podjęto po tym, jak z roli gospodarza zrezygnował Wojciech Mann.

Wiadomo, że Mann nie poprowadzi nowej odsłony programu. Kto więc go zastąpi? Jak informuje "Super Express", największe szanse ma Tomasz Wolny z „Pytania na śniadanie”. Możliwy jest także angaż Damiana Michałowskiego – gospodarza „Wyspy przetrwania” oraz Artura Orzecha – wieloletni komentator konkursu Eurowizji.