Dworczyk: Nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań

W rozmowie z Konradem Piasecki, Michał Dworczyk odpierał zarzuty krytyków "piątki Kaczyńskiego", przekonując, że nowe propozycje PiS nie są rozdawaniem pieniędzy, tylko mają charakter prorozwojowy.

– Poza świadczeniem nazwaną "Emeryturą plus", gdzie rzeczywiście jest to świadczenie o charakterze społecznym, solidarnościowym, wszystkie pozostałe programy są to programy rozwojowe – podkreślał polityk.

Dworczyk stwierdził, że budżet państwa został skonstruowany w taki sposób, aby pomieścić nowe projekty Prawa i Sprawiedliwości. Szef KPRM podkreślił, że budżet nie będzie zmieniany. – Mamy nadzieję, że w ramach zaplanowanych wskaźników, po zrealizowaniu piątki, która została ogłoszona, żadnych zmian nie będzie, poza przesunięciami, które są oczywiście niezbędne – podkreślał w TVN24

Polityk dodał, że jeżeli obecna koniunktura się otrzyma, to rządzący planują w przyszłym roku realizować "ambitne programy rozwojowe i solidarnościowe".

