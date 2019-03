Wybory w Gdańsku: Braun zdobył 12 proc. "Ta informacja wbija mnie w krzesełko"

W niedzielę o godz. 21 zakończyły się wybory uzupełniające w Gdańsku. Cały czas trwa liczenie głosów. W Gdańsku nie były przeprowadzane badania sondażowe exit poll. Jednak portal trójmiasto.pl prowadził przez cały dzień sondę przed pięcioma z 200 lokali wyborczych.

Z badań serwisu wynika, że Aleksandra Dulkiewicz uzyskała aż 84 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Grzegorz Braun, którego wskazało 12 proc. gdańszczan, a na ostatnim znalazł się Marek Skiba z 4 proc. poparciem.

Portal trojmiasto.pl zapytał o te wyniki Brauna. Polityk stwierdził, że jego wynik to "bezprecedensowy sukces". – Wbija mnie w krzesełko ta informacja. To jest oszałamiający sukces. Jeśli tutejsza komisja wyborcza wyceni mnie na wynik dwucyfrowy, to będzie bezprecedensowy sukces – ocenił Braun w rozmowie z serwisem.

Reżyser dodał, że jego tajną bronią w toczącej się kampanii była "szczera prawda". – Jeśli przy jednoczesnej blokadzie medialnej, przemilczeniu i dezinformacji, które dominowały w mediach głównego ścieku, jeśli przy tym wszystkim wychodzimy ponad 10 proc. no to brawo, bardzo dziękuję gdańszczanom – mówił polityk.