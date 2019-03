"Ruska swołocz". Mocne słowa posłanki PiS o Senyszyn

"Wicemarszał Terlecki obraża Polaków pisząc, że „po 1945 najlepsi szli do lasu lub zostawali w konspiracji”. Z liczebności band wynika, że dużo tego dobrego nie było" – napisała na Twitterze Joanna Senyszyn.

Jej wpis spotkał się z ostrą reakcją Bernadety Krynickiej. "Ruska swołocz nigdy nie przestanie obrażać polskich patriotów..." – odparła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Na uwagę niektórych z użytkowników Twittera, że to zbyt mocne słowa Krynicka odpowiedziała: "Tym, których drażni użyte przeze mnie określenie zupełnie nie przeszkadza język używany przez komunistów w walce z patriotycznym podziemiem. To b. symptomatyczne...".

Przypomnijmy, że to nie jedyny wpis Senyszyn poświęcony Żołnierzom Wyklętym. W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych była posłanka SLD napisała: "Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów czekających na III WŚ. Zamordowali 5 tys.cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich święto to jawna kpina z obywateli RP. Będzie zniesione" – napisała polityk na Twitterze.