Dziennikarz do Wałęsy: Chciałbym zrozumieć pański wpis

Podczas sobotniego wywiadu dla RMF FM, Jarosław Kaczyński został zapytany m.in. o rodeo, o którym opowiadał w przeszłości. "Rodeo mnie strasznie bawi, śmieszy" – tłumaczył prezes PiS.

Na te słowa zareagował Lech Wałęsa na Twitterze. "«Rodeo» bedziesz miał juz niedługo w wyborach" – napisał były prezydent.

Właśnie o te słowa dopytywał dziennikarz Wirtualnej Polski. – Jak to rodeo będzie według pana wyglądać? – pytał Kacprzak, na co Wałęsa odparł: Jeżeli pan nigdy nie był na rodeo, to nie jestem w stanie wytłumaczy. Następne.

Dziennikarz jednak nie dawał za wygraną. – W jakiej roli będzie Jarosław Kaczyński na tym rodeo? Chciałbym zrozumieć pana wpis – mówił.

– Przecież nikt normalny w tym kraju nie powie, że żyjemy z normalnymi władzami, z normalnym rządzeniem. To był wypadek przy pracy. Zlekceważyliśmy demokrację. Pozwoliliśmy, by ludzie nieodpowiedzialny doszli do władzy i mamy to, co mamy – przekonywał w odpowiedzi Wałęsa.

Były prezydent przekonywał, że Jarosław Kaczyński jest "sprawcą wszelkich nieszczęść". – Ostrzegałem bardzo dawno temu, ale Polacy mnie nie posłuchali – stwierdził Wałęsa.