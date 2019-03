"Zagrajmy w grę. Co wybierasz? Życie czy śmierć?". Majchrowski dostał anonim z groźbami i nabojem do broni ostrej

W ostatnim czasie do Urzędu Miasta Krakowa została dostarczona przesyłka zaadresowana do prezydenta tego miasta Jacka Majchrowskiego. W przesyłce znajdował się anonimowy list o następującej treści: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć".

Do przesyłki nadawca załączył pocisk do pistoletu oraz zdjęcia 16 osób pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. fotografię śp. Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

Wobec gróźb karalnych pod adresem Jacka Majchrowskiego, straż miejska wzmocniła ochronę urzędu.

Z najnowszych informacji podanych przez Radio ZET wynika, że policja zatrzymała już mężczyznę podejrzanego o wysłanie przesyłki. "28-latek został zatrzymany w Warszawie. Jest teraz przewożony do Krakowa na przesłuchanie" – podaje rozgłośnia.