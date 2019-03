Płażyński stawia pięć pytań Dulkiewicz. Chodzi m.in. o nepotyzm i związki z biznesem

Płażyński, który rywalizował z Pawłem Adamowiczem o fotel prezydenta Gdańska w ostatnich wyborach samorządowych, skomentował objęcie tego urzędu przez Aleksandrę Dulkiewicz. Przewodniczący PiS w Radzie Gdańska pogratulował jej zdecydowanego zwycięstwa. – Jesteśmy opozycją konstruktywną, każdy dobry projekt dla Gdańska będziemy popierać – podkreślił Płażyński. Jednocześnie przyznał, że jest świadom tego, że Dulkiewicz będzie kontynuowała politykę śp. prezydenta Adamowicza. Zaproponował jednak, by określiła swoje zamiary w niektórych sprawach dotyczących miasta.

Pytania, które postawił Dulkiewicz Płażyński brzmią następująco:

1. Czy nowe władze Gdańska zerwą z patologią polegającą na tym, że członkowie rodzin wysoko postawionych urzędników czerpią korzyści z piastowania stanowisk w przedsiębiorstwach podległych Miastu Gdańsk, bądź z prowadzenia interesów z miastem i zależnymi od niego spółkami?

2. Czy nowe władze Gdańska zerwą z zasadą pozwalającą na to, by we władzach spółek z dominującym udziałem miasta Gdańska zasiadały osoby, na których ciążą zarzuty karne popełnienia poważnych przestępstw?

3.Czy prezydent Gdańska zrezygnuje z zasiadania w radach nadzorczych podległych miastu? Czy zabroni Pani urzędnikom w randze zastępcy prezydenta zasiadania w tych radach?

4. Czy Gdańsk zerwie wreszcie z nietransparentnym, całkowicie przestarzałym sposobem prowadzenia relacji z biznesem, szczególnie zaś z deweloperami? Czy mieszkańcy będą mogli wreszcie mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących tych interesów?

5. Czy zatrzymany zostanie proces upolityczniania gdańskiego samorządu, objawiający się m.in. finansowaniem ze środków publicznych przedsięwzięć o wyraźnie politycznym, dzielącym społeczeństwo charakterze?

Do tej pory Dulkiewicz nie odpowiedziała byłemu kandydatowi PiS na prezydenta miasta.

ba