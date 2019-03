IPN wszczyna śledztwo ws. rzekomego fałszowania teczki dot. Andrzeja Malinowskiego

"Zawiadamiam, iż prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni pko Narodowi Polskiemu w W-wie @ipngovpl wszczął z mego zawiadomienia śledztwo w sprawie rzekomego fałszowania teczki wsp. #Roman dot. Andrzeja Malinowskiego prezydenta @PracodawcyRP i felietonisty @rzeczpospolita" – poinformował na pośrednictwem Twittera Piotr Woyciechowski, publicysta "Do Rzeczy".

Piotr Woyciechowski ujawnił na łamach tygodnika "Do Rzeczy" (nr 4/307), że Andrzej Malinowski, który od 18 lat stoi na czele Pracodawców RP, był w latach 1983–1990 niejawnym współpracownikiem Agenturalnego Wywiadu Operacyjnego (AWO) o pseudonimie "Roman".

W numerze "Do Rzeczy" (nr 5/308) opublikowaliśmy oświadczenie Malinowskiego, który zaprzeczył ustaleniom Woyciechowskiego i stwierdził, że jego teczka została sfabrykowana przez PRL-owskie służby. Szef Pracodawców RP zapowiedział też, że wystąpi do Instytutu Pamięci Narodowej o autolustrację. "O wynikach poinformuję niezwłocznie, a do tego czasu nie zamierzam więcej komentować tej sprawy" – napisał Malinowski w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu. Jak na razie nie ma informacji o wniosku Malinowskiego o autolustrację.

