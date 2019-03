20-lecie obecności Polski w NATO. Prezydent i szef MON na poligonie w Żaganiu

Jak podkreślił podczas spotkania z wojskowymi prezydent, do wspólnych polsko-amerykańskich ćwiczeń dążyliśmy wiele lat. Andrzej Duda przypomniał, że było to marzenie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 r. mówił współpracownikom, że gdy w Polsce zaczną stacjonować oddziały Stanów Zjednoczonych ze swoją militarną infrastrukturą, to cały świat zobaczy, że rosyjska strefa wpływów Polski już nie obejmuje. – Nawiązując do tych słów, chcę naszym żołnierzom i Waszym towarzyszom broni, żołnierzom Stanów Zjednoczonych z całego serca podziękować za służbę dla Waszych ojczyzn, ale także dla światowego bezpieczeństwa – powiedział.

Amerykańskie brygady pancerne przebywają na tzw. wschodniej flance NATO rotacyjnie od stycznia 2017 r. w ramach operacji Atlantic Resolve. Operację tę zainicjowano w 2014 r. wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie. W jej ramach USA przysyłają do Europy na dziewięciomiesięczne rotacje jednostkę wielkości brygady pancernej. Każda Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa przybywa z własnym sprzętem i uzbrojeniem, doskonaląc w ten sposób umiejętności logistyczne i transportowe.

