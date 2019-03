Jest wyrok ws. wojskowych, którzy napadli na policjantów

Złożenie odwołania od wyroku zapowiedział w sądzie w Giżycku jeden ze skazanych oficerów, podpułkownik Arkadiusz Kujawa.

Przypomnijmy, że w połowie września ubiegłego roku, podczas zakrapianej imprezy w jednym z hoteli przy kanale Łuczańskim w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie), doszło do bójki pomiędzy wysokimi rangą żołnierzami a interweniującymi funkcjonariuszami policji. Policję wezwała recepcjonistka, ponieważ obsługa hotelu nie potrafiła poradzić sobie z pijanymi wojskowymi, którzy zaczęli atakować barmana.

Zatrzymano trzech wysokich rangą żołnierzy Wojska Polskiego, podpułkownika, pułkownika i majora, w wieku od 39 do 41 lat. W czasie zatrzymania mieli oni od 1,2 do 2 promili alkoholu. Należeli do 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.

Oficerom postawiono kilka zarzutów, m.in. uszkodzenie ciała policjantów i strażników, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy na służbie oraz ich znieważenie, a także siłowe zapobieżenie interwencji.

