Przemycali nielegalnych imigrantów, zarobili miliony. Teraz trafili do aresztu

Mechanizm działania grupy polegał na organizowaniu cudzoziemcom dokumentów, pozwalających im na ubieganie się o udzielenie przez właściwego wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Członkowie grupy reprezentowali także cudzoziemców w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Na polecanie prokuratora zatrzymano 16 osób, w tym 13 Polaków i 3 Ukraińców. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ułatwiania pobytu cudzoziemcom na terytorium Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi za to do 5 lat więzienia. Pięciu zatrzymanych trafiło do aresztu.

Jednocześnie przeszukano kilkadziesiąt pomieszczeń osób związanych z gangiem przemytników ludzi. W ręce śledczych trafiły liczne dokumenty, komputery, elektroniczne nośniki pamięci oraz blisko 250 tys. zł w różnej walucie.

Za około 2 tys. euro przestępcy oferowali załatwienie cudzoziemcom dokumentów, dzięki którym mogli przyjechać do Polski. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa zarobiła nie mniej, niż 920 tysięcy euro.