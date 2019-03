Dewastacja kaplicy w Kalwarii Panewnickiej. Nowe nagrania z monitoringu

Nagrania zarejestrowały trzy osoby w miejscu i chwili zdarzenia. Policja powiększyła obraz, dzięki czemu wyraźnie widać, że jedna z tych osób pisze coś na murze kaplicy. To nie jedyne i nie pierwsze zapisy z monitoringu w tej sprawie, które udało się zdobyć. Jak podaje RMF FM, istnieją jeszcze inne filmy z kamer, które są analizowane. Policja twierdzi też, że dzięki upublicznieniu nagrań coraz więcej internautów zgłasza się z podejrzeniami co do tożsamości sprawców wandalizmu.

Do zniszczenia kaplicy doszło w piątek, 22 lutego w godzinach wieczornych. Policja dowiedziała się o incydencie 24 lutego, w niedzielę. Funkcjonariusze zostali poinformowani o profanacji stacji drogi krzyżowej na terenie parafii w Panewnikach. Chuligani zniszczyli pięć stacji, malując na niej farbą napisy i symbole.

Policja katowicka prosi o kontakt każdego, kto ma jakąkolwiek informację o sprawcach zdarzenia i mogą pomoc w ich zidentyfikowaniu. Numer, pod który można dzwonić w tej sprawie to 32 200 2555 lub nr alarmowy 112. Można też napisać maila pod adres: [email protected]

Za obrazę uczuć religijnych i dewastację obiektu kultu i religii przestępcom grozi nawet 10 lat więzienia.

