"Piątka PiS" wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Znamy szczegóły

Dwa tygodnie temu Jarosław Kaczyński ogłosił nowe postulaty Prawa i Sprawiedliwości, które ochrzczono mianem "Piątki Kaczyńskiego". W ramach tych rozwiązań rządzący proponują:

• przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych (powrót do miliarda przejechanych kilometrów).

• pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta,

• 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca,

• zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia,

• obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej,

Morawiecki podkreślił, że celem każdego dobrego rządu powinna być pomyślność normalnego człowieka. Szef rządu zapewnił, że chce być premierem wszystkich Polaków; premierem, który dba o zwykłych obywateli. – Z myślą o takich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program – mówił podczas konferencji prasowej. – Ten program mam nadzieję jest na następne dziesięciolecia – stwierdził podczas konferencji, dodając, że za ogłoszonymi rozwiązaniami kryje się pewna strategia.

"Piątka Kaczyńskiego" jeszcze w tym roku

Pierwszy program, który przybliżył premier polega na zwiększeniu mobilności. – Chcemy go wdrożyć w kwietniu i maju. Tak aby powiaty mogły już wtedy odtwarzać połączenia komunikacyjne, które są tak ważne, aby móc w ogóle wyjechać z niektórych gmin i powiatów. To bardzo ważny cywilizacyjny rozwojowy projekt – podkreślał Morawiecki.

Drugim punktem "piątki Kaczyńskiego" jest "emerytura plus". Ten program ma wejść w życie już pierwszego maja.

Kolejną kwestą poruszoną przez szefa rządu jest program 500 plus na pierwsze dziecko. Morawiecki stwierdził, że jest to projekt przełomowy. –Plany są zaawansowane, bardzo się z tego cieszę. My przez tę nową piątkę, ale też przez dotychczasowe postulaty, zbudowaliśmy coś w rodzaju fundamentu stabilności. Polski punkt podparcia. Dajcie mi punkt podparcia a poruszę ziemie – powiedział Archimedes. To jest nasz polski punkt podparcia. To jest stabilność, która wam dajemy, drodzy rodacy. Stabilność w obszarze pracy i rozwoju, ale również potrzeb społecznych, bytowych. Bez nich ciężko jest podejmować decyzje życiowe i zawodowe. Chcemy wszystkim zaproponować godne życie w Polsce i gonić te bogatsze kraje. To jest cel nowej piątki – mówił Mateusz Morawiecki.

Program 500 plus na pierwsze dziecko ma wejść w życie już pierwszego lipca.

Czwartym punktem programu była kwestia zwolnienia z podatku PIT osób przed 26 rokiem życia. – Młodzi ludzie mają trudniej na rynku pracy. Dlatego dla wszystkich którzy będą na umowie o pracę czy zlecenie podatek PIT wynosił zero. To ma pomóc w pewnej decyzji o pozostaniu w Polsce I budowaniu przyszłości w oparciu o Polskę. A jak skończymy 26 rok życia to obniżony podatek PIT o 1 punkt procentowy Czyli o około 6 proc. Takiej obniżki PIT dawno nie było, rząd PiS obniża już niemal wszystkie główne podatki. A teraz zabieramy się za PIT – przekonywał polityk.

Program ma wejść w życie już pierwszego października.

Ponadto rządzący obiecują 17 proc PIT i podwyższenie kosztów uzyskania przychodów.

– Nasza wiarygodność jest fundamentem – podkreślał premier Polski.

"Wiemy gdzie są pieniądze"

Premier poruszył też kwestię finansowania programów PiS. – Jestem pewien, że będziemy w stanie znowu pozyskać środki z szarej strefy, z czarnej strefy, od mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych, grup międzynarodowych, które unikały płacenia podatków w Polsce – mówił szef rządu.

Morawiecki ponadto zapowiedział uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wdrożenie e-składki i e-zwolnień, jak również walkę z mafiami VAT-owskimi. – Obszar podatku VAT – tutaj wszyscy w Europie nam tego zazdroszczą – mówił o uszczelnieniu systemu.

– Cały pakiet z naszej piątki to około 40 mld. Tymczasem z samego VAT mamy 60 mld. Wiemy, jak walczyć z mafiami vatowskimi, wiemy gdzie są zakopane pieniądze, o których nasi poprzednicy myśleli, że są nie do wydobycia, a także przymykali oko na rozliczne patologie – przekonywał.

Czytaj także:

Premier o obietnicach PiS. Wiadomo, co z nowelizacją budżetuCzytaj także:

Państwo teoretyczne plus