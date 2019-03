Jakie są cele polskiej dyplomacji? Media: W przyszłym tygodniu exposé Jacka Czaputowicza w Sejmie

Według informacji serwisu 300polityka.pl, exposé Jacka Czaputowicza odbędzie się w przyszły czwartek o godzinie 9. Po wystąpieniu ministra ma odbyć się debata.

Jacek Czaputowicz jest szefem MSZ od stycznia 2018 roku. Pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1990 r. – był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990–1992). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006–2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ.

