„Rydzyk jest zażartym antysemitą”. Co prof. Gross mówił o Polsce i Polakach podczas konferencji w Paryżu?

Pod koniec lutego, w Paryżu odbyła się konferencja "Nowa polska szkoła historii Zagłady". To podczas niej miał wystąpić m.in. Jan Tomasz Gross twierdząc, że Polacy zabili na wsiach więcej Żydów niż Niemcy w obozach zagłady. Na konferencji wystąpił również prof. Jacek Leociak, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Do internetu przedostało się wstrząsające nagranie z jego wystąpienia.

Uczelnia, na której zorganizowano konferencję, wydała oświadczenie, w którym potępiła zachowanie części słuchaczy, którzy mieli przeszkadzać prelegentom, krzyczeć i tupać. W związku z tymi wydarzenia, do prokuratury wniesiono oskarżenie wobec osób, które dopuściły się "antysemickich ataków".

Prof. Gross o Polakach

Nagranie z konferencji udostępniła Fundacja Shoah. "Czasem słychać jakiś głos, pomruk, ale nie ma żadnego buczenia i antysemickich uwag na sali" – relacjonował po obejrzeniu nagrania ambasador Polski w Szwajcarii Jakub Kumoch.

Dyplomata opisuje też co mówili prelegenci, w tym prof. Gross. Według relacji Kumocha, historyk odpowiadając na pytanie dot. ojca Tadeusza Rydzyka miał powiedzieć, że "Rydzyk jest zażartym antysemitą". "Ktoś się odzywa. Nie wiadomo, czy to protest, czy żart, ponieważ następuje wybuch śmiechu. Po kilku sekundach ktoś jest uciszany. Ani przez chwilę nie przerywa to wypowiedzi profesora Grossa. Trwa to parę sekund” – relacjonuje dalej Kumoch.

Gross mówi w trakcie konferencji także o obecnej władzy w Polsce, nazywając PiS "spadkobiercą Narodowej Demokracji Romana Dmowskiego, dla którego antysemityzm był centralnym punktem". Jak opisuje Kumoch, według Grossa, „ideologia PiS” znajduje się pomiędzy „tradycyjnym nacjonalizmem Dmowskiego” i ONR.

Do sprawy odniósł się publicysta "Do Rzeczy" Piotr Gursztyn, który na Twitterze napisał: "Od ok. dwóch lat codziennie słucham Radia Maryja. Nigdy nie usłyszałem tam tekstu, który można zakwalifikować jako antysemicki, rasistowski, ksenofobiczny. Dotyczy to też wypowiedzi o. T. Rydzyka