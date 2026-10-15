Ogórek wystartuje z list Brauna do Sejmu? Zaskakujące informacje

Bartłomiej Graczak, dziennikarz PRZEKanału, ujawnił zaskakujące informacje o Magdalenie Ogórek – obecnej dziennikarce, a w przeszłości kandydatce SLD na prezydenta.

Ogórek wystartuje z list Brauna do Sejmu?

– Otrzymałem z dwóch niezależnych źródeł informację, że redaktor Magdalena Ogórek ma startować z listy Grzegorza Brauna. I to też mnie śmieszy, że ja pracowałem w czasach Jacka Kurskiego. I to jest powód do krytyki zmasowanej. Pani redaktor Magdalena Ogórek zapraszała Grzegorza Brauna do WPolsce24, ma startować z tej listy – powiedział w Kanale Otwartym.

Dziennikarz poinformował ponadto, że "redaktor Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku prowadziła wewnętrzne szkolenia, takie wizerunkowe, PR-owe, dla członków Konfederacji Korony Polskiej".

Dziennikarka odejdzie z telewizji wPolsce24

Pod koniec września pojawiły się informacje, że Magdalena Ogórek niebawem ma zakończyć współpracę z telewizją wPolsce24.

Magdalena Ogórek w 2011 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z list SLD. W 2015 roku była kandydatką SLD na urząd prezydenta RP. Zdobyła w nich 353 883 głosów (2,38 proc.). Po kampanii wyborczej wróciła do pracy w mediach.

Przed dołączeniem do telewizji wPolsce24 Magdalena Ogórek przez ponad siedem lat pracowała w TVP. Prowadziła m.in. programy "W tyle wizji", "Studio Polska", "O co chodzi" i "W kontrze". Z Telewizji Polskiej odeszła pod koniec grudnia 2023 roku po jej przejęciu przez obecnie rządzących.

Za czasów rządów PiS Magdalena Ogórek była również związana z Polskim Radiem, gdzie prowadziła autorską audycję "Utracone odzyskane" w Polskim Radiu 24 oraz "Rozmowy pod krawatem" w Radiu Szczecin.

Wcześniej Magdalena Ogórek pracowała w TVN24 i TVN24 Biznes i Świat, gdzie prowadziła programy o tematyce międzynarodowej. Współpracowała też z tygodnikiem "Do Rzeczy".

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