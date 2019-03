Wysyłał naboje i groził prezydentom miast i Wałęsie. Przyznał się do winy

Jak informuje Polsat News, mężczyzna został przesłuchany, przyznał się do winy, ale nie potrafił wytłumaczyć dlaczego zdecydował się na wysłanie takich listów. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Jak donosiło RMF FM, do prezydentów 10 miast oraz Lecha Wałęsy zostały wysłane takie same przesyłki z pogróżkami. Był to list o treści: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć?". Do przesyłki nadawca załączył pocisk do pistoletu oraz zdjęcia 16 osób pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. fotografię śp. Pawła Adamowicza, tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.