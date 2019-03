Nadchodzi rekonstrukcja rządu. Premier zdradził, kiedy poznamy szczegóły

– Decyzje co do rekonstrukcji rządu w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego jeszcze ostatecznie nie zapadły, ale na pewno wkrótce, w ciągu tygodnia, dwóch będziemy mogli przedstawić ten harmonogram – poinformował premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News.

Mateusz Morawiecki był pytany o zmiany w rządzie w związku ze zbliżającymi się wyborami oraz faktem, że część ministrów ubiega się o mandat europosła. Zapytany o to, kto zastąpi obecną minister edukacji Annę Zalewską, odparł, że kwestie personalne nie zostały jeszcze przesądzone.

– Będziemy na pewno rozmawiać o nich na kierownictwie politycznym – zapewnił. Jednocześnie Morawiecki zaprzeczył plotkom jakoby wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński miał zastąpić minister Zalewską.

Szef rządu dodał, że politycy będą musieli uważać, aby te dwie funkcje – ministra oraz kandydata na PE – nie mieszały im się.

Zapytany, czy nie wolałby, aby ci ministrowie, którzy startują w wyborach do PE, wzięli urlopy na czas kampanii, odparł, że Ewa Kopacz, gdy była premierem w rządzie PO-PSL, "prowadziła kampanię we wszystkich możliwych kierunkach w Polsce". –Taki jest los polityka, że musi czasem pracować na paru etatach – ocenił szef rządu.

W rozmowie z Dorotą Gawryluk premier przyznał, że ze względu na dobra współpracę z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim, „jest mu żal”, że polityk może wyjechać do Brukseli. – Ale on będzie wzmocnieniem naszego "dream teamu" w Brukseli, bo tam trzeba walczyć o nasze interesy – dodał premier.

