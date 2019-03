"Jeśli KE uzna, że nie jestem wart, żeby kandydować...". Marcinkiewicz o swoich planach politycznych

Marcinkiewicz podkreślał w programie Wirtualnej Polski, że Polska potrzebuje Koalicji Europejskiej. Były premier wyznał, że chciałby wystartować z jej list, ale zdaje sobie sprawę, że szanse na to nie są duże. – Oddałem się do dyspozycji. Pewnie na dziś jest bardziej na nie, ale mam czas – mówił polityk. – Negocjowałem jako premier budżet, znam ludzi w Brukseli, urzędników, którzy za to odpowiadają i dlatego pomyślałem, że mogę się przydać – argumentował.

Jego zdaniem opozycja musi pokazać wspólny cel. Były premier wyznał, że pracuje nad programem dla KE, ale nie wie, czy jej politycy będą chcieli go użyć.

Marcinkiewicz odniósł się również do największego konkurenta Koalicji Europejskiej czyli Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem działacze PiS nie posiadają własnych poglądów, a jedynie powtarzają hasła Jarosława Kaczyńskiego.