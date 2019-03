Zatrzymano chuliganów, którzy zdewastowali kaplice w Kalwarii Panewnickiej

Katowicka policja poinformowała, że schwytała sprawców profanacji kaplic. We wtorek funkcjonariusze opublikowali w internecie kolejne nagrania z kamer monitoringu, na których widać było moment zniszczenia pomników. Nastolatków rozpoznała rodzina.

Trójka 16-letnich wandali to dwóch chłopaków i dziewczyna. Zgłosili się do komisariatu policji w Katowicach. Zostali przesłuchani. O losie nieletnich sprawców zadecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich. Zarzuty, które im postawiono, to obraza uczuć religijnych i dewastacja o szczególnym znaczeniu dla kultury, a także zniszczenie mienia i propagowanie ustroju faszystowskiego.

Do zdarzenia doszło w piątek 22 lutego, pomiędzy godziną 19 a 20. Na terenie parafii w Panewnikach sprawcy zdewastowali stacje drogi krzyżowej, malując na nich farbą napisy, satanistyczne symbole i rysunki. Służby zabezpieczyły kilkadziesiąt zapisów z monitoringu. Jak podają funkcjonariusze, na innych nagraniach widać, jak ci sami wandale zniszczyli elewację szkoły podstawowej, również malując po niej farbą.

ba