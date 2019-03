"Nie akceptuję korupcji politycznej". Jakubiak oskarża Kukiza

Dzisiaj Federacja dla Rzeczpospolitej dołączy do Konfederacji zawiązanej przez środowisko Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna, Liroya, Narodowców oraz Kaję Godek. – Cieszę się, bo to realizacja mojego pomysłu, by mali się łączyli aby stać się dużymi. Pytany dlaczego nie ma w tym gronie Marka Jurka odpowiedział: Chciałem stworzyć szersze porozumienie, ale się nie udało. Przeszkodził w tym Kukiz’15, które potraktowało Marka Jurka bardzo przedmiotowo. Taka partiokracja. Ludzie, którzy walczą z partiokracją czasami są największymi partiokratami – mówił.

Jakubiak bardzo krytycznie wyrażał się o Kukiz'15. – Dzieją się tam rzeczy, których nie akceptuję. Nie akceptuję korupcji politycznej. Kukiz grzmi, że to niegodne działania, a sam to robi. Nie dalej jak kilka dni temu p. Tyszka i Kukiz namawiali wiceprezesa Federacji, by wraz ze strukturami przeszedł do Kukiz’15, w zamian dostanie 1 w jesiennych wyborach. To przecież czysta korupcja – zdradził.

