20-lecie obecności Polski w NATO. Prezydent w Orzyszu

Znany muzyk apeluje w sprawie Karty LGBT. "To nie jest żart, to już się dzieje na Zachodzie"

– Jeśli my tego nie zatrzymamy, to będzie się działo to co na Zachodzie. Brudne łapy będą kładzione na nasze dzieci. Nie możemy na to pozwolić – apeluje popularny raper Tau. Muzyk opublikował na Facebooku nagranie poświęcone Karcie LGBT...