"Chyba się nie zaliczam do Polaków...". Lis żartuje z Kaczyńskiego

W dzisiejszym wydaniu "GW", dziennikarze tłumaczą (opierając się na danych CBOS-u), że wyborcy krytycznie oceniają "taśmy Kaczyńskiego" i biznesowe negocjacje prwadzone przez szefa PiS. Jak tłumaczą autorzy tekstu "Taśmy gniotą Kaczyńskiego", "blisko 60 proc. respondentów CBOS uważa, że taśmy stawiają prezesa PiS w złym świetle".

Do sprawy odniósł się, krytyczny wobec działań partii rządzącej, red. nacz. "Newsweeka" Tomasz Lis.

„Czytam w Wyborczej, że »Polacy przestają ufać prezesowi«. Chyba się nie zaliczam do Polaków, bo z racji bezgranicznej nieufności do Kaczyńskiego nigdy nie miałem szans, by przestać mu ufać” – komentuje dziennikarz.

Co wyborcy PiS myślą o Kaczyńskim i słynnych taśmach?

CBOS na zlecenie "GW" zapytał ankietowanyc m.in. o to, "w jakim świetle nagrane rozmowy stawiają Jarosława Kaczyńskiego".

Aż 29 proc. respondentów odpowiedziało, że "w zdecydowanie złym", tyle samo pytanych wybrało odpowiedź "raczej złym". 8 proc. badanych odparło, że w "zdecydowanie dobrym", 16 proc., że w "raczej dobrym", a 18 proc. odparło, że "trudno powiedzieć".

Co myśli elektorat PiS?

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 21 proc. ankietowanych uważa, że nagrania stawiają Kaczyńskiego w złym świetle. Wśród elektoratu PO ten wskaźnik ten wynosi aż 95 proc., niewiele mniejszy jest wśród zwolenników Wiosny, gdzie sięga 88 proc. Wśród wyborców PSL to aż 82 proc., a wśród zwolenników Kukiz’15 wynosi on 45 proc.

Badanie na zlecenie "Gazety Wyborczej" przeprowadził CBOS w dniach 7-14 lutego

