"Po wyborach usłyszymy...". PiS uderza w PO spotem wyborczym

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało spot, w którym zestawiono wypowiedzi polityków PO dot. wieku emerytalnego. Przed wyborami parlamentarnymi politycy PO przekonywali, że nie będą podwyższać wieku emerytalnego, aby później złamać wcześniejsze obietnice. – To pytanie do Polaków, czy wybiorą partię, która realizuje to, co obiecuje, czy na partię, która nie jest wiarygodna. Niech PO w końcu przedstawi swoją propozycję dla Polski – mówiła Mazurek.