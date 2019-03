Incydent w Sejmie. "Wszyscy wiemy, jaki jest Marek Suski"

Stworzona przez opozycje tablica prezentująca "układ Kaczyńskiego" po raz kolejny zniknęła z sejmowego korytarza. Tym razem z tablicą "rozprawił się" poseł Marek Suski, co uwiecznili obecni w Sejmie dziennikarze. Nagranie z tego wydarzenia upublicznił Jacek Czarnecki z Radia ZET.

O sprawę zapytano rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek. – Wszyscy wiemy, jaki jest Marek Suski, jaki ma temperament. Tablica była pomówieniami, kłamstwem. Ale o to, dlaczego tak się zachował, to naprawdę pytanie do niego, a nie do mnie – stwierdziła posłanka.

Mazurek podkreśliła jednocześnie, że wspomniana tablica ustawiona przez opozycję „nie powinna tutaj stać”. – Posłowie Platformy, z wicemarszałkiem Kidawa-Błońską doskonale o tym wiedzą – dodała rzeczniczka PiS.

Czytaj także:

Marek Suski zdejmuje tablicę z "układem Kaczyńskiego". Fala komentarzyCzytaj także:

"Po wyborach usłyszymy...". PiS uderza w PO spotem wyborczym