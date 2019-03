Szczecin: Dotkliwe pobicie muzyka disco-polo. "W zamiarze miał mnie zabić"

"W nocy z 2 na 3 marca po występie w Netto Arena na karnawałowej gali Disco Polo Night Explosion, zarówno uczestnicy imprezy, jak i artyści, zostali zaproszeni na tzw. after party do klubu Disco Fama mieszczącego się na placu Rodła 8. W nocy po godzinie drugiej postanowiłem opuścić klub schodząc na dół z ludźmi bez ochrony i obstawy, by wspólnie zapalić. Mężczyzna, który również stał zaraz przed wejściem zaczął od wyzwisk słowami tj. „p***ł” itp. oraz poinformował, iż parafrazuję - nie powinienem żyć, po czym zaatakował uderzając pięścią w twarz. Doszło u mnie do utraty świadomości i chwilowo przytomności, skopania głowy oraz innych części ciała. Mimo, iż grupa osób próbowała odciągnąć sprawcę, ten nadal będąc pod wpływem alkoholu lub mocniejszych środków odurzających bez opamiętania brutalnie mnie pobił. Ponadto ochrona z zupełnym brakiem profesjonalizmu potraktowała mnie i jego gazem pieprzowym. Niestety, przez wiele urazów głowy niewiele pamiętam" – opisuje muzyk na Facebooku. I prosi o pomoc w odszukaniu agresora.

– Rzeczywiście, był u nas w knajpie ale nic nie wiemy na temat pobicia. Wychodził z klubu o własnych siłach, pamiętam jak stałem obok szatni i widziałem, jak brał kurtkę. Co wydarzyło się po jego wyjściu, tego nie wiemy – mówi w rozmowie z portalem Fakt24 Paweł Pyka, manager Disco Famy, klubu, gdzie doszło do pobicia.

Przed muzykiem jest teraz sześć tygodni leczenia i rehabilitacji. W związku z pobiciem, odwołano zdjęcia do najnowszego klipu NEF oraz koncerty w Białymstoku i Krakowie.

