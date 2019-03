Syn znanego aktora dubbingowego apeluje o pomoc dla ojca. "Nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować"

Aktor w 2017 r. trafił do szpitala z udarem mózgu, a później zdiagnozowano u niego raka prostaty z przerzutami na kości. Jego syn apleuje o pomoc finansową. Aleksander Orsztynowi-Czyż uruchomił zbiórkę pieniędzy dla chorego ojca. Chce uzbierać 20 tys. zł na leczenie, ponieważ ojcu nie przysługuje renta.

"Niestety 24 maja 2017 r. Jacek trafił do szpitala z udarem mózgu. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, że udar to tylko wierzchołek jego problemów. Jacek cierpi również na już rozległego raka prostaty z przerzutami na kości. Zajęty jest kręgosłup, kończyny oraz kości czaszki. W wyniku udaru Jacek cierpi na hemianopasję, czyli niedowidzenie połowiczne (dwojgiem oczu widzi tylko to co jest po prawej stronie)" – czytamy w opisie zbiórki. Sytuacja finansowa aktora jest bardzo trudna: "Wcześniejszy system pracy bez etatu i nieopłacanie pełnego ZUS-u wykluczyło go z możliwości otrzymania renty. Emerytura, o którą ubiegał się w tym roku, również jest bardzo mizerna. Jednak nie poddaje się i każdego dnia obdarowuje nas entuzjazmem, uśmiechem i dobrą energią. Dlatego zwracamy się z prośbą o wspomaganie Jacka, w miarę możliwości. Każda kwota, którą uda nam się zebrać, ułatwi Jackowi codzienne życie, zapewni leki, zastrzyki, transport".