Hofman: Istnieje dogmat Jarosława Kaczyńskiego

Ekspert ds. wizerunku stwierdził, że trwająca kampania do Parlamentu Europejskiego będzie "trudna". – Jeszcze trudniejsza niż wydawało się kilka tygodni temu, bo pojawił się polski Jobbik, czyli lista prawicowych polityków, która od prawej strony będzie PiS zaczepiać – powiedział Hofan. Jak wskazał, nowa siła może zmienić rozkład sił. Były rzecznik PiS stwierdził, że istnieje "dogmat Jarosława Kaczyńskiego – od prawej strony tylko ściana", wyrażając opinię, że "nie da się przypilnować prawej strony i wygrać wyborów".

Adam Hofman odniósł się także do "lewej" strony polskiej sceny politycznej. – Robert Biedroń zabiera głosy Koalicji Europejskiej, a po tamtej stronie jest takie hasło, że jedność jest ważniejsza niż różnorodność. Biedroń będzie miał kłopoty, bo będzie dostawał od swoich. Dla niego to szkoła życia, bo zawsze był głaskany, a teraz będzie bity i to srogo, nie tylko kijem, ale i maczugą – mówił.

Jednocześnie gość Doroty Gwaryluk ogłosił "podwójne zwycięstwo Schetyny": – Oddał miejsca na listach koalicjantom kosztem ludzi Donalda Tuska, więc jest zadowolony i szczęśliwy – według Hofmana, "jeśli Schetyna wygra wybory, to jedzie dalej i pojedzie z tą koalicją, ona się nie rozpadnie".