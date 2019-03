Polskie elektryczne pociągi wjadą do Czech. Pesa podpisała umowę z RegioJet

Największy prywatny kolejowy przewoźnik pasażerski w Europie Środkowej – czeski RegioJet postawił na polskie pociągi. Dziś w Ambasadzie RP szef i właściciel czeskiej firmy Radim Jancura podpisał z prezesem Pesa Krzysztofem Sędzikowskim kontrakt wart ponad 84 mln zł.

RegioJet, który wygrał przetarg na obsługę połączeń kolejowych w czeskim regionie Usti kupi do obsługi tych połączeń siedem elektrycznych zespołów trakcyjnych z Pesy. Niskopodłogowe Elfy.eu mają być dostarczone do Czech do grudnia 2021 r. W czerwcu powinny przejść testy.

To dla bydgoskiej firmy wyzwanie. Zostają jej nieco ponad dwa lata na uzyskanie homologacji w Czechach. Elfy będą przedtem musiały być też konstrukcyjnie zmodernizowane – głównie po to, by dostosować ich zasilanie do napięć stosowanych w innych krajach UE. Polska firma wiąże z tym kontraktem wielkie nadzieje. Dzięki czeskiej umowie chce z pojazdami Elf.eu wjechać na inne rynki.

–Osiem lat temu podpisaliśmy w Pradze umowę na dostarczenie spalinowych pojazdów LINK. Przez Czechy linki wjechały do Europy, teraz wożą pasażerów w Niemczech – mówił podczas podpisania kontraktu Krzysztof Sędzikowski, prezes Pesa. – Mamy nadzieję, że te pojazdy spełnią oczekiwania czeskich pasażerów, a potem wejdą do Europy. W pewnym sensie dla Pesa Czechy stają się drogą na wymagające europejskie rynki – dodał.

– To kolejne potwierdzenie doskonałych perspektyw rozwoju polsko-czeskich relacji gospodarczych – mówiła Barbara Ćwioro, ambasador RP w Czechach. – Jestem przekonana, że pojazdy z Polski będą świetnie służyły w barwach RegioJet. I mam nadzieję, że ta umowa jest impulsem do rozwoju współpracy na rynku czeskim – dodała.

Zmienne sieci i sieć WiFi w Elfach.eu

Elfy.eu będą pierwszymi elektrycznymi pojazdami Pesa przystosowanymi do eksploatacji na sieciach kolejowych w Europie o zasilaniu prądem zmiennym (AC 25kV 50 Hz lub AC 15kV 16,7 Hz), oferowanymi również w odmianie dwusystemowej (AC 25kV 50 Hz i DC 3kV/DC). Mogą mieć konfiguracje od trzech do pięciu członów.

Region Usti zamówił pojazd regionalny o zasilaniu prądem zmiennym oraz stałym, umożliwiające obsługę pasażerów z peronów o wysokości 550 mm. Pojazdy będą zgodne z normami ETSC II.

W Elfach.eu Pesy będzie klimatyzacja, WiFi, uchwyty dla rowerów, miejsca na wózki inwalidzkie, monitoring, automaty biletowe, kącik dziecięcy. Zainstalowany zostanie dynamiczny system informacji pasażerskiej.

RegioJet – gigant z Czech

RegioJet odnotował rekordowe wyniki gospodarcze w 2018 r. Szacuje się, że zysk firmy przekroczył 100 mln CZK. Przewoźnik przewiózł blisko 10 mln pasażerów, to o blisko 30 proc. więcej niż w roku 2017. Czeska firma wyda na inwestycje w nowe pojazdy i modernizacje ponad miliard CZK.