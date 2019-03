"Życie czy śmierć?". Biedroń dostał list z pogróżkami

Pietrzak: Tusk to nie jest nasz człowiek. Został sprzedany komuś innemu

– Donald Tusk to nie jest nasz człowiek. Polska wykonała ważny gest, gdy nie dała mu zaufania i było 27:1. To nie nasz człowiek, sprzedany komuś innemu. To był bardzo godny gest, postawienie kropki nad i – powiedział satyryk Jan Pietrzak...