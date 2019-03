RMF: Salini nie wróciła do budowy polskiej drogi S3. GDDKiA może zerwać umowę

Salini to jeden z dwóch koncernów, które przerwały roboty drogowe i zażądały 1,215 mld złotych na kontynuację prac. Włoskie spółki argumentują to wzrostem cen materiałów budowlanych. Groziły także, że jeśli nie dostaną środków, porzucą prace na polskich drogach.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odmówiła wypłacenia tej ogromnej kwoty. Odpowiedziała spółkom, że jeśli nie wrócą do pracy, umowy zostaną zerwane. Wówczas włoskie koncerny mogłyby ponieść dotkliwe kary finansowe. Teraz, według informacji RMF, GDDKiA może zerwać kontrakt z Salini. Ma o tym zdecydować w ciągu 60 dni. Podobna sytuacja może mieć miejsce na innych ośmiu fragmentach dróg, przykładowo na budowie obwodnicy Częstochowy. Tam spółki włoskie mają czas do 15 marca, by powrócić do robót.

GDDKiA odmówiła wypłacenia dodatkowego miliarda koncernom. Jako powód podała, że nie można zmieniać warunków umowy sporządzonej kilka lat temu. Firmy Salini i Pizzarotti powinny były, zdaniem Dyrekcji, przewidzieć wzrost cen materiałów. Według polskiego urzędu, roszczenia firm są bezpodstawne.

Czytaj także:

Co z budową dróg? Firmy żądają ogromnych pieniędzyCzytaj także:

Spór z Włochami ws. budowy dróg w Polsce. GDDKiA zapłaci podwykonawcom

ba