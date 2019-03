Terlecki i Rzymkowski na Ukrainie. Kukiz'15 usuwa zdjęcie, a Jakubiak kpi

Terlecki opublikował na Twitterze swoje zdjęcie ze Słowiańska. Na fotografii widzimy wicemarszałka ubranego w hełm, kamizelkę kuloodporną i z papierosem w ustach. "Koło Słowiańska na linii rozgraniczenia między terenem kontrolowanym przez Ukrainę a obszarem okupowanym. Ukraińcy kazali ubrać kamizelki kuloodporne" – napisał.

Zdjęcie spodobało się nie tylko internautom i dziennikarzom, ale też niektórym politykom. "Dziś od rana to zdjęcie naprawdę zrobiło furorę. Rozbiło cały bank. Mnie się też podoba. Pozdrawiam marszałka Ryszarda Terleckiego" – napisał na Twitterze poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła.

W odpowiedzi zamieszczone zostało kolejne zdjęcie, tym razem przez oficjalny profil ugrupowania Kukiz'15. Na fotografii pojawił się wicemarszałek Sejmu oraz uśmiechnięty poseł partii Tomasz Rzymkowski. Zdjęcie podpisano "humory dopisują;)". Opis fotografii wywołał oburzenie niektórych, którzy zauważyli, że nie jest to postawa odpowiednia do miejsca, w którym znaleźli się politycy. Wpis szybko usunięto.

Okazję do wykpienia byłych kolegów z ugrupowania wykorzystał Marek Jakubiak. W środę były poseł Kukiz'15 Jakubiak oficjalnie dołączył do KONFEDERACJI, w której są m. in. Janusz Korwin-Mikke oraz Grzegorz Braun.

