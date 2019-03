Sejm: Wraca sprawa zakazu niedzielnego handlu

Obecnie wolne od handlu są trzy niedziele w miesiącu. Zakupy zrobimy w ostatnią niedzielę miesiąca. Ma się to zmienić od początku przyszłego roku, kiedy to wprowadzony zostanie całkowity zakaz niedzielnego handlu. Tymczasem sprawa wraca do Sejmu. Posłowie zajmą się tematem podczas przyszłotygodniowego posiedzenia.

W harmonogramie obrad, które odbędą się w dniach 13-15 marca, znalazły się dwa projekty nowelizacji ustawy o zakazie handlu. Jeden to projekt autorstwa Nowoczesnej, a drugi posłów PiS. Jak wskazuje portal 300Polityka, harmonogram zakłada dwa głosowania nad uzupełnieniem porządku obrad o rozpatrzenie poselskich projektów w sprawie ustawy ograniczającej handel w niedziele. Od ich wyniku zależy, czy Sejm będzie dalej pracował nad propozycjami. Projekt Nowoczesnej został złożony jeszcze w 2017 roku. Zakłada on, że każdy pracownik sklepu ma mieć zagwarantowane przynajmniej 2 wolne niedziele w miesiącu. Pracodawca nieprzestrzegający tej zasady, musiałby się liczyć z karami finansowymi. W ubiegłym roku rząd zaopiniował propozycję negatywnie. Z kolei projekt Prawa i Sprawiedliwości, który zostanie prawdopodobonie wprowadzony do porządku obrad, zakłada "uszczelnienie" już obowiązujących przepisów – zaznacza 300Polityka.pl. Chodzi m.in. o rodzinne sklepy, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być otwarte w niedzielę, jeśli za ladą stoi właściciel lub ktoś z rodziny. Nowelizacja ma dokładnie określać kto i w jakich przypadkach może właścicielowi pomagać.