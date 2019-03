Działające od 20 lat biuro podróży ogłasza upadłość

Biuro podróży z Krakowa na rynku turystycznym działało od 20 lat. Było jednym z najbardziej rozpoznawalnych organizatorów wycieczek. Teraz jednak firma ogłasza upadłość – bo jak wskazuje w oficjalnym komunikacie – pogarszająca się sytuacja finansowa nie pozwala na dalsze funkcjonowanie.

"Po ponad 20 latach działalności, z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową, spadające od kilku lat obroty i coraz mniejszą sprzedaż naszych wyjazdów, zmuszeni byliśmy do podjęcia najtrudniejszej w naszych życiach decyzji (...). Niestety mimo naszych starań, próby odnowienia kredytowania, pozyskania inwestora i wreszcie sprzedaży firmy nie powiodły się, dlatego też zmuszeni jesteśmy do zakończenia działalności. Klienci, którzy obecnie przebywają za granicą mają zapewnione świadczenia aby mogli dokończyć pobyt, a także zapewniony transport powrotny zgodnie z ich rezerwacjami. Jesteśmy pewni iż dzięki wysokiej kwocie ubezpieczenia oraz Funduszowi Gwarancyjnemu wszyscy Państwo otrzymacie zwrot wpłaconych kwot. Staramy się obecnie i współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim aby stało się to jak najszybciej" – czytamy w oświadczeniu biura.

