Kupili czasopismo tylko po to, by je zamknąć. Koniec słynnego "świerszczyka"

„Twój Weekend” pojawił się na polskim rynku w 1992 roku. Pod koniec 2018 roku wystawiono na Allegro prawa do magazynu. Licytacja sięgnęła 50 tys. zł. Portal Wirtualne Media podaje, że prawa trafiły do spółki Pride and Glory Interactive, należącej do grupy reklamowej VMLY&R.

"Decyzja zapadła - kupujemy. Po to, żeby zamknąć! Bo to dobra okazja, żeby pokazać, że nikt więcej nie powinien czerpać wiedzy o kobietach, partnerstwie, seksie i relacjach tylko z takich magazynów" – czytamy na portalu Gazeta.pl, który uczestniczył w akcji kupna miesięcznika.

Ostatni numer czasopisma, przy którym współpracował portal, ma być jednak pozbawiony treści, z jakich słynął magazyn przez lata.

– Chodzi o symboliczny koniec epoki uprzedmiatawiania kobiet. W ostatnim numerze „Twojego Weekendu” nie będzie więc roznegliżowanych zdjęć i seksistowskich tekstów. Będą za to materiały o sile, mądrości i pięknie – przekonuje Agnieszka Siuzdak, dyrektor pionu Gazeta.pl.

"Autotrolling"?

Kupno czasopisma i współudział Agory przy całym przedsięwzięciu wywołał falę komentarzy. Część osób stwierdziła, że owa transakcja "symbolicznie kończy erę seksizmu i uprzedmiotowienia kobiet", inni natomiast, że Gazeta.pl dała pokaz hipokryzji i "autotrollingu".