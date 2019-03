Morawiecki w "SE": Trzynasta emerytura to nie jest jednorazowy strzał

W czwartek premier Morawiecki, wraz z minister Elżbietą Rafalską, przedstawili szczegóły projektu „Emerytura plus”. Zakłada on jednorazowe (wypłacone raz w roku) świadczenie w kwocie 1100 złotych brutto. Oprócz emerytów, beneficjentami będą też renciści. Dodatkowa emerytura ma zostać wypłacona w maju, a uprawnionych do niej jest prawie 10 mln Polaków.

Przez długi czas spekulowano jednak, czy projekt wprowadzi świadczenie na stałe, czy może zakłada wypłatę „trzynastki” tylko w roku 2019. Minister Rafalska przyznała na konferencji, że projekt odnosi się do bieżącego roku i mówi o jednorazowym świadczeniu.

Dziś premier Morawiecki wyjaśnił sprawę w rozmowie z „Super Expressem”. Prowadzący wywiad, Grzegorz Zasępa, zapytał szefa rządu, czy „trzynastka” to jednorazowy gest, czy stały element systemu. – Mogę zapewnić, że nie jest to jednorazowy strzał. Program „Emerytura +” będzie kontynuowany, jeśli, oczywiście, wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia – odpowiedział Morawiecki. – Wiarygodność to nasz znak firmowy – dodał.

„Emerytura plus” to jeden z projektów w ramach tzw. „piątki Kaczyńskiego”. Innymi jej punktami są 500+ na pierwsze dziecko (od lipca) czy zniesienie PIT dla pracowników poniżej 26 r. życia.

