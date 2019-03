"Rz": Wkrótce może zabraknąć papierosów

Od maja mogą zniknąć wszystkie papierosy poza elektronicznymi. Nowe unijne prawo stanowi, że Polska zostanie włączona do systemu śledzenia wyrobów tytoniowych (tzw. track and trace). Przepis ten ma ukrócić nielegalny handel papierosami na terenie UE. Polski ustawodawca musi dostosować się do nowych reguł, ale, jak donosi „Rz”, działa bardzo opieszale. To budzi niepokój branży tytoniowej.

Jak donosi dziennik, ustawa dostosowująca polskie prawo do unijnej normy, utknęła w parlamencie. To z kolei powoduje, że nie ma rozporządzenia na temat wdrożenia normy ani systemu informatycznego, który jest tu niezbędny. Około 100 tysięcy podmiotów związanych z branżą tytoniową powinno się w zarejestrować, co również wymaga czasu. Największy problem mają eksporterzy – 80 proc. papierosów z Polski trafia do krajów w całej Unii.

Według „Rz” jest to ostatni dzwonek na uregulowanie problemu, a kalendarz zmian i tak byłby już napięty. Projekt ustawy, która dostosowałaby polskie prawo do unijnego, czekał w Rządowym Centrum Legislacyjnym od kwietnia. Jak podkreśla dziennik, regulacja powinna zostać wprowadzona, bo 80 proc. ceny paczki papierosów to podatki – wpływy do budżetu.

Rząd akceptował ustawę 20 lutego, kilka dni później przyjął ją Sejm. Utknęła w drodze do Senatu, gdzie ma zostać odczytana 20 marca. Prezydent Andrzej Duda może ją podpisać maksymalnie do 11 kwietnia. Nie wiadomo jednak, czy Senat przyjmie ustawę. Ewentualne poprawki jeszcze wydłużą proces.

