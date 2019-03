Media: Koszty baz amerykańskich wzrosną? Nawet o 150 proc.

Nowy projekt ma zakładać, że państwo, na którego terenie stacjonują amerykańskie siły zbrojne, zapłaci Stanom Zjednoczonym 100 proc. kosztów ich utrzymania i dodatkowe 50 proc. za „przywilej” ich goszczenia. Pomysł Trumpa ma nosić nazwę „Koszty50+”. Informację o nowym planie prezydenta USA podał Bloomberg.

Według agencji, niektóre państwa mogłyby liczyć na „rabat”. Źródła Bloomberga twierdzą, że państwa blisko związane politycznie z USA, mogłyby zapłacić mniej.

Wielu urzędników ma obawiać się nowego systemu. Projekt może spotkać się ze sprzeciwem sojuszników Stanów z Azji i Europy. Sam Donald Trump wielokrotnie wzywał państwa NATO do zwiększenia wydatków na obronność, w tym na same bazy amerykańskie. Nowe procedury mają to wyegzekwować.

