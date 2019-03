Polityk SLD szokuje: Solidarność to dziś ruch ochrony pedofilów w sutannach

– Nie pierwszy raz "Solidarność" staje nie po tej stronie, co powinna. To już nie ma nic wspólnego z ruchem z lat 80. Dzisiaj, jak rozumiem, "Solidarność" to ruch obrony rządu, ruch obrony pedofilów w sutannach. Coś potwornego – perorował Rozenek na antenie Polsat News.

Na te słowa starała się zareagować prowadząca program Agnieszka Gozdyra, ale Rozenek kontynuował swoją przemowę. – Jak ten człowiek ma czelność porównywać prezydenta Adamowicza do Jankowskiego? Czy można stawiać za wzór i na piedestał kogoś, kto gwałcił dzieci? – mówił Rozenek.

Słowa polityka były spowodowane zapowiedzią Karola Guzikiewicza, działacza "Solidarności", że nie można wykluczyć, że w przyszłości obalony zostanie pomnik prezydenta Pawła Adamowicza.

– Szczyt bezczelności – ocenił Rozenek.