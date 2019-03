Porwana 3-latka i jej matka znalezione

"Amelka i jej mama są już dzięki nam całe i zdrowe pod naszą opieką! Uwolnienie ich i zatrzymanie sprawców to efekt skutecznych działań @PolskaPolicja nieopisany trud policjantów z KGP, CBŚP i całego kraju, w szczególności garnizonów z Białegostoku, Olsztyna, Radomia" – podaje policja na Twitterze.

Jak informują media, policja zatrzymała sprawców porwania, w tym ojca dziecka.

Do porwania 25-letniej kobiety oraz jej 3-letniej Amelki doszło w czwartek rano, niedługo przed godziną 10 rano. 25-latka z córką spacerowały przed blokiem przy ul. Dziesięciny w Białymstoku. Kobieta i jej dziecko zostały siłą wciągnięte do samochodu. Jak zeznała babcia trzylatki, do samochodu wciągnęło je dwóch zamaskowanych mężczyzn.

W związku z porwaniem wczoraj policja rozstawiła na trasach dojazdowych do granicy z Niemcami posterunki blokadowe. Jak podały media, ojciec dziecka pochodzi z Niemiec i mógł zorganizować porwanie.