Morawiecki o poprzednim rządzie: Szukali pieniędzy w naszych kieszeniach

Przeciwko przestępcom VAT-owskim wytoczyliśmy nowe armaty, które zaskoczyły rynek i to było powodem sukcesu w walce z wyłudzaniem tego podatku – podkreślił Mateusz Morawiecki podczas konferencji poświęconej luce w VAT na Stadionie PGE Narodowy. Premier mówił o ściągalności podatku VAT, CIT i sprawności instytucji państwa.

„Szukali pieniędzy w naszych kieszeniach”

Morawiecki odniósł się także do pracy poprzedniego rządu. – Nasi poprzednicy (..) musieli jakoś łatać tę dziurę i te trzy wielkie ich posunięcia też świadczą o ich bezradności, czyli zabranie pieniędzy z OFE, podwyższenie wieku emerytalnego i podniesienie podatku VAT – mówił premier.

– To właśnie miało miejsce, żeby rekompensować to wyciekające paliwo ze statku. To niestety dopełnienie tego koła. Oni to wiedzieli, ale w jaki sposób reagowali? Szukali pieniędzy w naszych kieszeniach, zamiast poszukać ich w kieszeniach oszustów VAT-owskich – dodał polityk.